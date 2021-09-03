Bingöl'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

BİNGÖL'ÜN Genç ilçesinde yapılan operasyonda, 3 bin 400 kök skunk ve 282 kök kenevir bitkileri ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttüğü istihbari ve teknik çalışmalarda, Genç ilçesi kırsalında, şüpheli şahıslar tarafından yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Ekipler, 1 Eylül'de Genç ilçesi kırsalında arazi içinde yapılan aramada, 3 bin 400 kök skunk, 282 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma, uyuşturucunun kimler tarafından ekildiğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.