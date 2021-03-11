Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı, 58 kilogram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2021 Kardeşlik Yılı mart ayı teması Bağımlılıkla Mücadele Kardeşliği kapsamında yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 22 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda 58 kilogram esrar ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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