Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 3 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde kent merkezindeki 3 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde, "Ezber" isimli uyuşturucu madde tespit köpeğiyle yapılan aramada, 3 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.