Bingöl'de uyuşturucu ve sahte parayla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bingöl'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada kaçmaya çalışan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı, üzerlerinden 3 kilogram esrar ile 2 bin TL sahte para çıktı. 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin istihbarat çalışmasında "Uyuşturucu Madde Kullanmaktan, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretten, Yasadışı Ekim, Tehdit, Hırsızlık, Yalan Beyanda Bulunmak, Yalan Tanıklık " suçlarından kaydı bulunan 1 şüpheli Genç ilçesi kırsalında belirlendi. Şüphelinin içinde bulunduğu araca ekipler dur ihtarı çekti. Araç durmayarak kaçtı. Yaklaşık 15 kilometrelik kovalama sonrasında şüphelilerin bulunduğu araç ekipler tarafından durduruldu. Araçta bulunan aranan şahıs ile birlikte 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3 kilogram toz esrar ile 2 bin TL sahte para ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİNGÖL