Bingöl'de uyuşturucudan 109 şüpheli tutuklandı

Bingöl'de güvenlik güçleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında geçtiğimiz yıldan bugüne kadar yapılan 546 operasyonda 109 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.



Valilik, güvenlik güçlerince 2018 yılından bugüne kadar gerçekleşen uyuşturucu ile mücadele bilançosunu açıkladı. Açıklamada, güvenlik güçlerince 546 operasyon gerçekleştirildiği, bu operasyonlarda 858 şüphelinin gözaltına alındığı ve şüphelilerden 109'unun tutuklandığı bildirildi.



Ayrıca uyuşturucuyla mücadele kapsamında 8 ton 13 gram esrar, 63 kilo 871 gram skunk, 65 gram kokain, 7 kilo 465 gram metamfetamin, 6 bin 232 adet ecstasy, 3 milyon 447 bin 187 kök kenevir ve 304 kilo 908 gram eroinin ele geçirildiği aktarıldı. - BİNGÖL