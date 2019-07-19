Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 'Uyuşturucuyla Mücadele' semineri
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Bingöl'de 'Uyuşturucuyla Mücadele' semineri

1 saat önce

Bingöl polisi tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü personeline, 'Narko Rehber ve Uyuşturucuyla Mücadele' semineri verildi.

Bingöl'de 'Uyuşturucuyla Mücadele' semineri, System.String[]
Bingöl polisi tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü personeline, 'Narko Rehber ve Uyuşturucuyla Mücadele' semineri verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeline yönelik semir düzenlendi. Personellerin katıldığı seminerde, Narko Rehber Eğitmeni Eyüp Esergün, bağımlılıkla mücadele konusunda bilgiler aktardı.

Seminer sonunda, katılımcıların soruları da yanıtlandı. - BİNGÖL
Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:23 Kaynak: İHA
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