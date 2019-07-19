Bingöl'de 'Uyuşturucuyla Mücadele' semineri
1 saat önce
Bingöl polisi tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü personeline, 'Narko Rehber ve Uyuşturucuyla Mücadele' semineri verildi.
Bingöl Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:23 Kaynak: İHA
polisi tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü
personeline, 'Narko Rehber ve Uyuşturucuyla Mücadele' semineri verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeline yönelik semir düzenlendi. Personellerin katıldığı seminerde, Narko Rehber Eğitmeni Eyüp
Esergün, bağımlılıkla mücadele konusunda bilgiler aktardı.
Seminer sonunda, katılımcıların soruları da yanıtlandı. - BİNGÖL
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