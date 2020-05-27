Bingöl'de vatandaşlar göktaşını aramaya çıktı - Son Dakika

Bingöl'de vatandaşlar göktaşını aramaya çıktı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bazı köylerde vatandaşlar, düşen göktaşını aramaya çıktı.

Bu akşam saatlerinde gökyüzünden düşen ve göktaşı olduğu değerlendirilen cisim Bingöl dahil Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere bir çok şehirde göründü. Bingöl'de yakından görülen ve cep telefonlarına da yansıyan görüntünün ardından Karlıova ilçesine bağlı bazı köylerde vatandaşlar göktaşını aramaya çıktı.Cep telefonlarının fenerleriyle arama yapan vatandaşlar, göktaşının Bingöl ile Erzurum arasına düştüğünü ileri sürdü.

Cismi aramaya çıkanlardan Saim Çınar, "Göktaşının Karlıova ile Çat arasında bir bölgeye düştüğü söyleniyor. Bingöl'ün de köylerinde olduğu söylentileri var. Köylüler her yerde geziyor, şuana kadar kimse bir şey bulamadı" dedi.