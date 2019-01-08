Son Dakika Haberleri: Bingöl'de ve Elazığ'da Okullar Tatil (3)

Bingöl'de ve Elazığ'da Okullar Tatil (3)

40 dakika önce

ELAZIĞ'DA OKULLAR YARIN DA TATİLElazığ'da yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle merkez ve ilçelerdeki okullarda yarın için de eğitime ara verildi.

Bingöl'de ve Elazığ'da Okullar Tatil (3), System.String[]
ELAZIĞ'DA OKULLAR YARIN DA TATİL

Elazığ'da yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle merkez ve ilçelerdeki okullarda yarın için de eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, kent genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edildiği belirtildi.

Öte yandan, Elazığ- Diyarbakır yolu ise yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Polis, yolda önlem alırken, Karayolları Müdürlüğü ekipleri ise yolu açmak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:46 Kaynak: DHA

Kar, Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 26 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi

Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı Yoğun Kar Yağışı Sonrası 18 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 21:26:08. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de ve Elazığ'da Okullar Tatil (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]