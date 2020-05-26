Bingöl'de vefa ekipleri, bebek için mama ulaştırdı - Son Dakika

Bingöl'de vefa ekipleri, bebek için mama ulaştırdı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Vefa ekipleri, 5 aylık bebeğin biten mamasını evine teslim etti hem de 15 kilometre ötedeki köye giderek vatandaşın talep ettiği ekmekleri ulaştırdı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında valilik ile kaymakamlıklar koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grupları, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da vatandaşlar için seferber oldu.Karlıova Kaymakamlığı bünyesindeki vefa ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ilçe merkezinde ikamet eden Hakan Cavuldak 5 aylık bebeğinin mamasının bittiğini vefa ekiplerine bildirdi. Kısa sürede temin edilen bebek maması, ailenin ikametinde teslim edildi.

Ayrıca, Vatandaşın talebi üzerine ilçe merkezindeki fırından ekmek alan vefa ekipleri, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kaynak köyüne giderek ailelere teslim etti.

Bebeğinin maması ulaştırılan Hakan Cavuldak, " Sokağa çıkma yasağından dolayı bebeğimize mama alamadık. Sağ olsun vefa ekipleri mamayı alıp getirdi. Allah kendilerinden razı olsun"dedi.

Köye ekiplerin ekmek getirdiğini dile getiren Ahmet Tasar ise,"4 günlük sokağa çıkma yasağında evdeydik ancak ekmeğimiz bitti. Bende kaymakamlığı aradım. Onlarda hemen ekmeği alıp getirdiler. Allah razı olsun, devletimiz var olsun. Teşekkür ederiz" diye konuştu.