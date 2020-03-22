Bingöl'de "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl'de 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu - Son Dakika

Bingöl'de "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan "65 Yaş ve Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Olanlara Yönelik Sokağa Çıkma Yasağı" genelgesi doğrultusunda Bingöl'de Vali Kadir Ekinci başkanlığında "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

Bingöl'de

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan "65 Yaş ve Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Olanlara Yönelik Sokağa Çıkma Yasağı" genelgesi doğrultusunda Bingöl'de Vali Kadir Ekinci başkanlığında "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.


Vali Ekinci başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, vali yardımcıları, kaymakamlar ve ilgili kurum müdürleri katıldı.


65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçların karşılanması için gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Vali Ekinci, "Genelge kapsamına giren vatandaşlarımız 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecekler. Evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için ihtiyaç oranında kolluk birimleri ve kamu görevlisi/ekip ve araç görevlendirilmiştir. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla görevimizin başında ve milletimizin hizmetindeyiz. Vatandaşımızın en küçük bir mağduriyet yaşamaması için ilgili arkadaşlarımız 7/24 aktif şekilde çalışacaklardır. Dünya ve ülkemiz çok hassas bir süreçten geçiyor. Bu süreçte tüm imkanlarımızla vatandaşımızın yanında olacak ve sorunlarını çözmeye çalışacağız. Yasak kapsamındaki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen evlerinizden dışarı çıkmayın. Kurallara ne kadar sıkı uyarsak bu sıkıntılı günleri o kadar az hasarla atlatacağız inşallah. Resmi makamlar dışındaki bilgi paylaşımlarına itibar etmeyelim, kamuoyunda panik oluşturacak davranış ve paylaşımlardan uzak duralım" dedi. - BİNGÖL

Ekinci, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:50 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti
Sokağa çıktı, 392 lira cezayı yedi Emniyet'ten sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara hizmet Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir
Beşiktaş, Lens'in Beşiktaş, Lens'in "Ülkeme gitmek istiyorum" talebini reddetti         
10:01
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor         
09:17
Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var         
07:43
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı         
00:32
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi         
23:00
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak         
22:39
THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek         
21:28
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi         
21:09
21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı         
19:45
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı         
18:31
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu         
18:05
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi         
16:54
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 22:29:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bingöl'de "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]