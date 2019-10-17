Son Dakika Haberleri: Bingöl'de yaban domuzları köye indi
Son Dakika Güncel Bingöl'de yaban domuzları köye indi

Bingöl'de yaban domuzları köye indi

25 dakika önce

BİNGÖL'deki Alıncık köyüne inen yaban domuzları cep telefonuyla görüntülendi.

Bingöl'de yaban domuzları köye indi, System.String[]

BİNGÖL'deki Alıncık köyüne inen yaban domuzları cep telefonuyla görüntülendi.

Kent merkezine bağlı Alıncak köyüne köyüne inen yaban domuzlarını aracında fark eden köy sakini, o anı cep telefonuyla görüntüledi. Görüntüde yiyecek bulmak için köye indiği düşünülen yaban domuzların, köylülerden korkup, tarım arazine girerek uzaklaştığı görüldü.


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Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:11 Kaynak: DHA
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