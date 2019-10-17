Bingöl'de yaban domuzları köye indi

BİNGÖL'deki Alıncık köyüne inen yaban domuzları cep telefonuyla görüntülendi.

Kent merkezine bağlı Alıncak köyüne köyüne inen yaban domuzlarını aracında fark eden köy sakini, o anı cep telefonuyla görüntüledi. Görüntüde yiyecek bulmak için köye indiği düşünülen yaban domuzların, köylülerden korkup, tarım arazine girerek uzaklaştığı görüldü.