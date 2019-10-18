Son Dakika Haberleri: Bingöl'de yaban domuzları köye indi
Son Dakika Güncel Bingöl'de yaban domuzları köye indi

Bingöl'de yaban domuzları köye indi

1 saat önce

Bingöl'de yaban domuzları köye indi, o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Bingöl'de yaban domuzları köye indi, System.String[]

Bingöl'de yaban domuzları köye indi, o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.


Bingöl merkeze bağlı Alıncak köyüne domuzlar indi. Yiyecek bulamadıkları için köye indikleri düşünülen domuzlar, seyir halinde olan bir araç içinde vatandaş tarafından görüntülendi. Kısa bir süre aracın önünden koşan domuzlar, daha sonra dağlık alana kaçarak gözden kayboldu. - BİNGÖL

Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:55 Kaynak: İHA
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