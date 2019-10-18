Bingöl'de yaban domuzları köye indi... O anlar kamerada

BİNGÖL - Bingöl'de yaban domuzları köye indi, o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Bingöl merkeze bağlı Alıncak köyüne domuzlar indi. Yiyecek bulamadıkları için köye indikleri düşünülen domuzlar, seyir halinde olan bir aracın içinde vatandaş tarafından görüntülendi. Kısa bir süre aracın önünden koşan domuzlar, daha sonra dağlık alana kaçarak gözden kayboldu.