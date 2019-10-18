Bingöl'de yaban domuzları köye indi... O anlar kamerada
56 dakika önce
Bingöl'de yaban domuzları köye indi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:21 Kaynak: İHA
Bingöl'de yaban domuzları köye indi... O anlar kamerada
BİNGÖL - Bingöl'de yaban domuzları köye indi, o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Bingöl merkeze bağlı Alıncak köyüne domuzlar indi. Yiyecek bulamadıkları için köye indikleri düşünülen domuzlar, seyir halinde olan bir aracın içinde vatandaş tarafından görüntülendi. Kısa bir süre aracın önünden koşan domuzlar, daha sonra dağlık alana kaçarak gözden kayboldu.
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