Son Dakika Haberleri: Bingöl'de yaban domuzları köye indi... O anlar kamerada
Son Dakika Genel Bingöl'de yaban domuzları köye indi... O anlar kamerada

Bingöl'de yaban domuzları köye indi... O anlar kamerada

56 dakika önce

Bingöl'de yaban domuzları köye indi.

Bingöl'de yaban domuzları köye indi... O anlar kamerada

BİNGÖL - Bingöl'de yaban domuzları köye indi, o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Bingöl merkeze bağlı Alıncak köyüne domuzlar indi. Yiyecek bulamadıkları için köye indikleri düşünülen domuzlar, seyir halinde olan bir aracın içinde vatandaş tarafından görüntülendi. Kısa bir süre aracın önünden koşan domuzlar, daha sonra dağlık alana kaçarak gözden kayboldu.

Bingöl'de yaban domuzları köye indi... O anlar kamerada

Bingöl, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:21 Kaynak: İHA
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