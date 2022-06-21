DKMP tarafından Bingöl 'de yaban hayatının gözlemlenmesi amacıyla kırsalda farklı noktalara yerleştirilen fotokapanlara, yaban hayvanları yansıdı. Fotokapanlarda ayı, kurt, dağ keçisi, vaşak, tilki ve tavşan gibi hayvanların görüntüleri yer aldı. Ekipler, görüntülemelerin ardından kırsalda farklı periyotlarla fotokapanların konumlarını değiştirerek, yaban hayatını anbean kaydediyor.

Kaynak: DHA

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bingöl'de yaban hayatı fotokapanda - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.