Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılık önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi - Son Dakika

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