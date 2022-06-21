Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi - Son Dakika
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Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

21.06.2022 15:54

Bingöl'de çeşitli bölgelere kurulan fotokapanlara yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı.

Bingöl'de çeşitli bölgelere kurulan fotokapanlara yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılık önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kaçak avlanmayla mücadele kapsamında, yaban hayatının yoğun olduğu çeşitli bölgelere fotokapanlar yerleştiriyor.

Ayı, kurt, dağ keçisi, vaşak, tilki ve tavşanI kış mevsiminde fotokapanlarla doğal ortamlarında görüntülendi.

Ekipler, yapılan araştırmalar neticesinde farklı periyotlarla fotokapanların konumlarını değiştiriyor.

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Kaynak: AA

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