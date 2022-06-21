Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü, koruma ve kontrol ile biyolojik kaçakçılık önleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kaçak avlanmayla mücadele çerçevesinde, kırsal alanlara yaban hayatını görüntülemek için fotokapanlar yerleştiriyor. Ekiplerin yerleştirdiği fotokapanlara ayı, kurt, dağ keçisi, vaşak, tilki ve tavşan doğal ortamlarında görüntülendi.

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bingöl'de yaban hayatı fotokapanlara yansıdı - Son Dakika

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