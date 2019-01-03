Bingöl'de Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı
53 dakika önce
BİNGÖL'ün Yayladere ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
BİNGÖL'ün Yayladere
ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma Milli Parklar Bingöl
Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte olumsuz hava şartlarından etkilenen yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Ekipler, Yayladere ilçesinin yüksek kesimlerine yaban hayvanları için yem bıraktı. Yemleme çalışmasının önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.
- Bingöl
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:47 Kaynak: DHA
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