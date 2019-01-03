Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Bingöl'de Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

53 dakika önce

BİNGÖL'ün Yayladere ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Bingöl'de Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı, System.String[]
BİNGÖL'ün Yayladere ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte olumsuz hava şartlarından etkilenen yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Ekipler, Yayladere ilçesinin yüksek kesimlerine yaban hayvanları için yem bıraktı. Yemleme çalışmasının önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

- Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:47 Kaynak: DHA

Yayladere, Bingöl, Güncel
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