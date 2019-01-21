Bingöl'de Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı
15 dakika önce
BİNGÖL'ün Kiğı ilçesindeki Şeytandağları'nda ağır kış şartları nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
BİNGÖL'ün Kiğı ilçesindeki Şeytandağları'nda ağır kış şartları nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Bingöl
'de yiyecek bulamayan yaban hayvanları için Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yemleme çalışmaları düzenledi. Kiğı ilçesindeki Şeytandağları'na giden ekipler, yaban hayvanları için yüksek kesimlere yem bıraktı.
Yemleme çalışmasının önümüzdeki günlerde de devam edileceği belirtildi.
- Bingöl
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:33 Kaynak: DHA
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