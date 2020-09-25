Bingöl'de yaban keçisi avına 27 bin lira ceza - Son Dakika

Bingöl'de yaban keçisi avına 27 bin lira ceza
BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde, kaçak olarak yaban keçisi avladığı tespit edilen 1 kişiye 27 bin 777 lira para cezası verildi.
BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde, kaçak olarak yaban keçisi avladığı tespit edilen 1 kişiye 27 bin 777 lira para cezası verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmasında, Solhan ilçesi kırsalında kaçak avcılık yapıldığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler, kaçak avlandığı belirlenen kişiyi, vurduğu yaban keçisiyle birlikte yakalandı.Kaçak av yaptığı tespit edilen şüpheliye 27 bin 777 lira para cezası verildi.
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