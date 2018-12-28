Bingöl'de Yaban Keçisi Avlayan 2 Kişiye İdari Para Cezası Kesildi
1 saat önce
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde yaban keçisi avladığı belirlenen iki kişiye 18 bin 315 TL tazminat ve 2 bin 80 lira idari para olmak üzere 20 bin 395 lira ceza kesildi.
Bingöl
'ün Yedisu
ilçesinde yaban keçisi avladığı belirlenen iki kişiye 18 bin 315 TL tazminat ve 2 bin 80 lira idari para olmak üzere 20 bin 395 lira ceza kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar
13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü Av Koruma ekiplerince, Yedisu ilçe kırsalında yapılan rutin kontrollerde sırt çantası üzerinde yaban keçisi eti ile yakalanan 2 kişiye toplam 18 bin 315 lira tazminat ve 2 bin 80 lira idari para cezası kesildiği belirtildi.
Açıklamada, "Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğümüzce tabiatın ve biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir av ve yaban hayatının bilinçli ve sağlıklı bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanması amacıyla koruma ve kontrol çalışmaları aralıksız devam etmektedir." denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:22 Kaynak: AA
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