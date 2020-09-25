Bingöl'de yaban keçisi vuran şahsa, 27 bin TL ceza kesildi - Son Dakika

Bingöl'de yaban keçisi vuran şahsa, 27 bin TL ceza kesildi

Bingöl'de yasa dışı av yaptığı tespit edilen ve vurduğu yaban keçisiyle yakalanan şahsa, 27 bin 777 TL para cezası kesildi.

Bingöl'de yaban keçisi vuran şahsa, 27 bin TL ceza kesildi, System.String[]

Bingöl'de yasa dışı av yaptığı tespit edilen ve vurduğu yaban keçisiyle yakalanan şahsa, 27 bin 777 TL para cezası kesildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Solhan ilçesi kırsalında yasa dışı av yapıldığı bilgisi elde edilmesi üzerine yasa dışı av yapan şahısları tespit etmek için Solhan ilçesi kırsalında kontrol yapılmıştır. Yapılan kontrollerde yasa dışı yaban keçisi avı yaptığı tespit edilen 1 kişi vurmuş olduğu yaban keçisi ile birlikte yakalanmıştır. Yasa dışı avcılık yapan şahsa toplam 27 bin 777 TL tazminat cezası uygulanmıştır" denildi. - BİNGÖL

Bingöl Valiliği, Para Cezası, Türk Lirası, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 15:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de yaban keçisi vuran şahsa, 27 bin TL ceza kesildi - Son Dakika

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