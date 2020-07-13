Bingöl'de yağmur ve dolu bir köyde ekine zarar verdi, bazı evleri su bastı - Son Dakika

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yağışla birlikte dolu etkisini gösterdi. Bir köyde bazı evleri su bastı, çiftçinin mahsulü zarar gördü.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bingöl'de yağış etkili oldu. Karlıova ilçesine bağlı Aşağı Yağmurlu köyünde de etkili olan yağmur ve dolu çiftçinin mahsulüne zarar verdi, köydeki bazı evleri de su bastı. Yağmurla birlikte yine köydeki dereler taştı, hayvanların kışlık yemi olan biçilmiş otlar da yağmur suyuna karıştı.



Köydeki dolu yağışını cep telefonuna kaydeden bir kişi ise, "Ne bağ kaldı ne bostan. Bütün emekler boşa gitti. Dolu bütün bostanı mahvetti" diyerek durumu anlatı.



Dün de bölgede etkili olan yağış nedeniyle dereler taşmış, bir mezrada sel meydana gelmişti. - BİNGÖL