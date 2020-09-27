Son dakika... Bingöl'de ambulansa saldırıp camlarını kırdılar, o halde hastaneye ulaştırılan yaralı öldü - Son Dakika

Bingöl'de ambulansa saldırıp camlarını kırdılar, o halde hastaneye ulaştırılan yaralı öldü

BİNGÖL - Bingöl'de bir mezrada attan düşen şahıs için gönderilen ambulansa, yaralı yakınları saldırdı. Camları kırılan ambulansla hastaneye ulaştırılan yaralı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Karlıova ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki Bağlıisa köyüne bağlı Ulupınar mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mikail Tunğal attan düşerek ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşınca yaralı yakınları tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda ambulansın camları kırıldı. Sağlık ekipleri, saldıraya rağmen yaralıyı alarak camı kırılan ambulansla Karlıova Devlet Hastanesine yetiştirdi. Fakat yaralı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.