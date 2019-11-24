Bingöl'de yamaç paraşütçüleri öğretmenler için uçtu

BİNGÖL'de, bir grup yamaç paraşütçüsü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, 'Şiddet sıfır öğretmenler pekiyi' sloganıyla uçuş yaptı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir grup, Bingöl merkeze bağlı Alatepe köyündeki 2 bin 700 rakımlı dağa çıkıp, yamaç paraşütü etkinliği düzendi. Yamaç paraşütçüleri, 'Şiddet sıfır öğretmenler pekiyi' sloganıyla düzenledikleri uçuş etkinliğinde öğretmenler gününü kutlarken, öğretmenlere yönelik şiddete de tepkilerini dile getirdi.

Etkinliğe katılan yamaç paraşütçüsü Yunus Esen, öğretmenlere yönelik şiddetin son bulması için paraşütle uçuş yaptıklarını belirtip, tüm öğretmenlerin gününü kutladığı söyledi.