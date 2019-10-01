Son Dakika Haberleri: Bingöl'de yangın,ağaçlar zarar gördü
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Bingöl'de yangın,ağaçlar zarar gördü

1 saat önce

Bingöl'de çıkan yangın, birçok ağaca zarar verdi.

Bingöl'de yangın,ağaçlar zarar gördü, System.String[]

Bingöl'de çıkan yangın, birçok ağaca zarar verdi.


Yangın, merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde bulunan ovada çıktı.Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ovadaki kuru otlar yanmaya başladı. Yangını fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi.Bu sırada yangın ağaçlara sıçradı. Bir çok ağaca zarar veren yangın daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.


Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı. - BİNGÖL

Kültür Mahallesi, Bingöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:54 Kaynak: İHA
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