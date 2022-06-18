Bingöl'de yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldı

Bingöl Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü, yaptığı yazılı açıklamada, yangın söndürme helikopteri ile orman yangınlarına daha etkili müdahale edilebileceklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Elazığ Orman Bölge Müdürlüğüne görevlendirilen 1 yangın söndürme helikopteri Bingöl 'de konuşlandırıldı.

Kaynak: AA

Elazığ, Bingöl, Güncel, Son Dakika

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