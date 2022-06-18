Bingöl'de yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldı - Son Dakika
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Bingöl'de yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldı

18.06.2022 14:30
Bingöl'de yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Elazığ Orman Bölge Müdürlüğüne görevlendirilen 1 yangın söndürme helikopteri Bingöl'de konuşlandırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Elazığ Orman Bölge Müdürlüğüne görevlendirilen 1 yangın söndürme helikopteri Bingöl'de konuşlandırıldı.

Bingöl Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü, yaptığı yazılı açıklamada, yangın söndürme helikopteri ile orman yangınlarına daha etkili müdahale edilebileceklerini belirtti.

Börü, yangın söndürme helikopteri, 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ile köylerde konuşlandırılan 16 su tankeri ve greyder bulunduğunu aktardı.

Vatandaşlardan ormanlık alanda ateş yakmamaları ve yangına sebep olacak davranışlardan kaçınmalarını isteyen Börü, Bingöl'ün yangına hassasiyet noktasında 2. bölge grubunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Elazığ, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldı - Son Dakika

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