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Bingöl'de Yapımı Tamamlanan ve Acil Çağrıların Tek Merkezden Yönetilmeye Başlandığı "112 Acil Çağrı Merkezi" Hizmete Girdi - Son Dakika

Bingöl'de Yapımı Tamamlanan ve Acil Çağrıların Tek Merkezden Yönetilmeye Başlandığı "112 Acil Çağrı Merkezi" Hizmete Girdi

23.06.2021 09:04
Bingöl'de Yapımı Tamamlanan ve Acil Çağrıların Tek Merkezden Yönetilmeye Başlandığı

Bingöl'de acil çağrılar tek merkezden yönetilmeye başlandı.

Bingöl'de acil çağrılar tek merkezden yönetilmeye başlandı.

İçişleri Bakanlığınca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi kapsamında hayata geçirilen "112 Acil Çağrı Merkezi" Bingöl'de yeni binasında hizmete girdi.

Acil Çağrı Merkezi'nde Sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD birimlerinin bir arada hizmet vereceği kaydedildi. Bingöl- Genç Karayolu üzerinde bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi yeni hizmet binasının açılışına Vali Kadir Ekinci, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Jandarma Tugay Komutanı Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Ali Can Bolat ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Çağrı merkezinde incelemede bulunup açıklama yapan Vali Ekinci, "İnşallah bundan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi ile birlikte tüm diğer numaraları unutup Bingöl'ümüzde tek bir numara üzerinden çağrı merkezimizi çalıştırma fırsatı bulacağız. Elbette bu konu hem ülkemiz açısından hem de Bingöl açısından oldukça önemli. İnşallah bundan sonrası için hem bir tek numaradan işlem yapılacak hem de önemli olan kurumlarımız işbirliği ve koordinasyonunu da tek elden sağlamış olacağız. Aynı zaman bünyesinde GAMER'i de barındırıyor. Dolayısıyla güvenlik ve koordinasyon birimimizde de bundan sonra bu bina içinde olacak. Bingöl'ümüzde acil kriz merkezi niteliği taşıyan hizmetimizi buradan sunmuş olacağız" dedi.

Asılsız ihbarlar konusunda uyarı Acil çağrı merkezlerine yapılacak asılsız ihbarlarının yasal takibinin yapılacağına dikkat çeken Vali Ekinci, "Acil çağrı merkezlerinin başının belası olan en önemli husus, asılsız ihbarlardır. Dolayısıyla ben tüm Bingöllü kardeşlerimizi bu hizmete alma programı vesilesiyle bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Asılsız çağrılar, acil çağrı merkezimizi en yoğun şekilde meşgul eden olaydır. Bununla ilgili yasal mevzuatı gerçekleştirilmiştir ve biz bundan sonra da yasal takibini yapacağız. Ben inanıyorum ki Bingöllü kardeşlerimiz böylesine önemli, hassas ve alınan bilginin biran önce ilgili birimlere aktarılmasında önemli olduğu bir birimi asılsız ihbarlarla meşgul etmeyeceklerdir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür eden Ekinci, 2018'den beri tesisin her ayrıntısının İçişleri Bakanlığı tarafında takip edilerek tamamlanma sürecinin hızlandırıldığını kaydetti. İHA

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Bingöl'de Yapımı Tamamlanan ve Acil Çağrıların Tek Merkezden Yönetilmeye Başlandığı 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmete Girdi

Jandarma, Ekinci, Bingöl, 112, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Bingöl'de Yapımı Tamamlanan ve Acil Çağrıların Tek Merkezden Yönetilmeye Başlandığı '112 Acil Çağrı Merkezi' Hizmete Girdi - Son Dakika


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