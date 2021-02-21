Bingöl'de yaralı bulunan kurt, Kars'ta tedaviye alındı - Son Dakika
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Bingöl'de yaralı bulunan kurt, Kars'ta tedaviye alındı

21.02.2021 08:24
Bingöl'de yaralı bulunan kurt, Kars'ta tedaviye alındı

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde kara yolunda yaralı halde bulunan ve bir aracın çarptığı tahmin edilen kurt, ayakları ile kaburgasında kırık tespit edilmesi üzerine gönderildiği Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Kars İl Şube Müdürlüğü Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve...

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde kara yolunda yaralı halde bulunan ve bir aracın çarptığı tahmin edilen kurt, ayakları ile kaburgasında kırık tespit edilmesi üzerine gönderildiği Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Kars İl Şube Müdürlüğü Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Genç ilçesinde, 17 Şubat günü, kara yolunda yaralı kurdu görenler, 'Genç İçin Bir Saat Derneği' üyesi Aydın Tutkal'a bilgi verdi. Kurdun yanına giden Tutkal, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ile jandarmayı aradı. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, güvenlik önlemi alırken, yaralı kurt DKMP ekiplerince Bingöl Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Ayakları ile kaburgasında kırık olduğu tespit edilen kurt, ileri tetkik ve tedavi için Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Kars İl Şube Müdürlüğü Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi. Akşam saatlerinde Kars'a gelen kurda, araçtan indirilmeden önce sağlık kontrolü yapıldı ardından da uyanma ihtimali üzerine önlemler alındı. Merkezin görevlisi veteriner hekim kontrolünde dikkatli şekilde alınarak sedyeye konulan yaralı kurt, muayeneye alındı. Kurdun tedavisi sürüyor.

Kurdun tedavisi sürüyor.

Kaynak: DHA
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Milli Parklar, Tarım, Genç, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de yaralı bulunan kurt, Kars'ta tedaviye alındı - Son Dakika

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