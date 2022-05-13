Bingöl'de yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
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Bingöl'de yaralı şahin tedavi altına alındı

13.05.2022 11:08
Bingöl'de yaralı şahin tedavi altına alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde yaralı bulunan şahin, Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde yaralı bulunan şahin, Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürüldü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Genç ilçesi kırsalında vatandaşlar tarafından yaralı şahin bulundu.

İhbar üzerine bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi şahini teslim aldı.

Ekipler, şahini tedavisi yapılmak üzere Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdü.

Şahin tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Bingöl'de yaralı şahin tedavi altına alındı
Bingöl'de yaralı şahin tedavi altına alındı

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Bingöl Üniversitesi, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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