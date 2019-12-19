Bingöl'de yardıma muhtaç aileler yararına kermes - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl'de yardıma muhtaç aileler yararına kermes - Son Dakika

Bingöl'de yardıma muhtaç aileler yararına kermes

6 saat önce

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın eşi Nurten Arıkan yardıma muhtaç aileler yararına kermes düzenledi.

Bingöl'de yardıma muhtaç aileler yararına kermes, System.String[]

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın eşi Nurten Arıkan yardıma muhtaç aileler yararına kermes düzenledi.

Genç Caddesi Dörtyol Parkında düzenlenen kermeste, evlerde hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.

Kermese katılan Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Etkinlikle elde edilecek gelir, her mahallede tespit edilen ailelere eşit bir şekilde ulaştırılacak." ifadelerini kullandı.

Nurtan Arıkan ise, "Muhtaca Yardım Eli Ol" sloganıyla yardıma muhtaç aileler yararına kermes organize ettiklerini belirterek, "Bu doğrultuda düzenlediğimiz kermese yoğun katılım gösterildi. Buradan elde ettiğimiz geliri, daha önce tespiti yapılmış ailelere ulaştıracağız." dedi.

Kermese Vali Kadir Ekinci ile eşi Tuba Ekinci de katıldı.

Erdal Arıkan, Dörtyol, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı
Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! 4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum

Son Dakika Haberleri
21:45 Fas uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edildi - Son Dakika
21:44 Yoldan çıkan tır 15 metrelik şarampole sürüklendi - Son Dakika
21:42 Servis otobüsü alev alev yandı -3 - Son Dakika
21:41 Türk ve Azerbaycanlı turizmciler Bakü'de buluştu - Son Dakika
21:41 Yardım çığlığı ihbarına giden ekipler, sonuç alamadı - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 21:46:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bingöl'de yardıma muhtaç aileler yararına kermes - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]