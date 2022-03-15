Bingöl'de yasa dışı avlanan şahsa ceza - Son Dakika
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Bingöl'de yasa dışı avlanan şahsa ceza

15.03.2022 11:30
Bingöl'de yasa dışı avlanan şahsa ceza

Bingöl'de av sezonunun kapanmasına rağmen yasa dışı avlanmak isteyen şahsa, 2 bin 338 TL idari para cezası kesildi.

Bingöl'de av sezonunun kapanmasına rağmen yasa dışı avlanmak isteyen şahsa, 2 bin 338 TL idari para cezası kesildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de kara avcılığı sezonu kapandı. Av sezonunun kapanmasıyla avlaklardaki denetimleri sıklaştıran Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube ekipleri, Yamaç Bölgesi'nde yasa dışı avlanmak isteyen bir şahsı yakaladı. Şahsa 2 bin 338 TL idari para cezasının kesildiği bildirildi. - BİNGÖL

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Togo Cumhuriyeti, Para Cezası, Türk Lirası, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de yasa dışı avlanan şahsa ceza - Son Dakika


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