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Bingöl'de yaşam malzemeleri ele geçirildi

6 saat önce

Bingöl'de terör örgütüne ait toprağa gömülü vaziyette yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bingöl'de yaşam malzemeleri ele geçirildi, System.String[]

Bingöl'de terör örgütüne ait toprağa gömülü vaziyette yaşam malzemeleri ele geçirildi.


Valilik, İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez Aşağıköy Köyü kırsalında bölücü terör örgütüne ait yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.


Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Bingöl ili Merkez ilçesi Aşağıköy köyü kırsalında icra edilen operasyon neticesinde yapılan arazi aramasında meşelik, sık ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. 1 adet tencere, 5 adet biber dolma konservesi, 2 adet 25 kiloluk un, 1 kutu limon aromalı oralet tozu, 5 kilogramlık kesme şeker, 1 poşet çay, 3 adet kalem pil, 1 kutu labne peynir ve 1 adet poşet ele geçirilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Bingöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:46 Kaynak: İHA
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