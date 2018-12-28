Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Bingöl'de Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

1 saat önce

Bingöl'de yalnız yaşayan 65 yaşındaki Ahmet Seyithanoğlu, evinde ölü bulundu.

Bingöl'de Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
Bingöl'de yalnız yaşayan 65 yaşındaki Ahmet Seyithanoğlu, evinde ölü bulundu.

Seyithanoğlu'nun 3 gündür mahallede görülmemesi üzerine şüphelenen komşuları, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Yaşlı adamın merkez Yeni Mahalle Yavuz Selim Caddesi'ndeki evinin kapısını tornavidayla açıp içeri giren polis ve itfaiye ekipleri, yatakta Seyithanoğlu'nun cesediyle karşılaştı.

Seyithanoğlu'nun cenazesi, otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi morguna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:38 Kaynak: AA

Bingöl Belediyesi, İtfaiye, Bingöl, Güncel
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