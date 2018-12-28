Bingöl'de Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu
1 saat önce
Bingöl'de yalnız yaşayan 65 yaşındaki Ahmet Seyithanoğlu, evinde ölü bulundu.
Bingöl
'de yalnız yaşayan 65 yaşındaki Ahmet Seyithanoğlu, evinde ölü bulundu.
Seyithanoğlu'nun 3 gündür mahallede görülmemesi üzerine şüphelenen komşuları, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğüne bildirdi.
Yaşlı adamın merkez Yeni Mahalle
Yavuz Selim
Caddesi'ndeki evinin kapısını tornavidayla açıp içeri giren polis ve itfaiye ekipleri, yatakta Seyithanoğlu'nun cesediyle karşılaştı.
Seyithanoğlu'nun cenazesi, otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi morguna gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:38 Kaynak: AA
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