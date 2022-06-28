Önceki gün Pınaraltı köyündeki evinden ayrıldıktan sonra kendisine ulaşılamayan Teyfik Kaynar'ın, ailesi tarafından yapılan kayıp başvurusu üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu cesedinin dün toprağa gömülü halde bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bingöl'de yaşlı adamı öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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