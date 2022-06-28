Bingöl'de yaşlı adamı öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Bingöl'de yaşlı adamı öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

28.06.2022 19:01
Bingöl'de yaşlı adamı öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde 79 yaşındaki kişiyi av tüfeğiyle öldürdükten sonra toprağa gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 79 yaşındaki kişiyi av tüfeğiyle öldürdükten sonra toprağa gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Önceki gün Pınaraltı köyündeki evinden ayrıldıktan sonra kendisine ulaşılamayan Teyfik Kaynar'ın, ailesi tarafından yapılan kayıp başvurusu üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu cesedinin dün toprağa gömülü halde bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında olayda kullandığı değerlendirilen av tüfeğiyle evinde yakalanan ve gözaltına alınan M.K'nin (15) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
Ortağını öldürüp, cesedi ormana bırakmış Ortağını öldürüp, cesedi ormana bırakmış Beyşehir'den kısa kısa Beyşehir'den kısa kısa
Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de yaşlı adamı öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bingöl'de yaşlı adamı öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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