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Bingöl'de"Yaya Geçidi Nöbeti" uygulaması

1 saat önce

Bingöl'de "Yaya Geçidi Nöbeti" uygulaması gerçekleştirildi.

Bingöl'de

Bingöl'de "Yaya Geçidi Nöbeti" uygulaması gerçekleştirildi.


Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla "Yaya Geçidi Nöbeti" uygulaması gerçekleştirildi.Merkez Genç Caddesi Dörtyol kavşağındaki gerçekleşen uygulamaya Vali Kadir Ekinci, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Belediye Başkan Vekili Sait Kolak, Trafik Şube Müdürü Özcan Alıcı, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.


Uygulamada İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kurulan stantta vatandaşlara çeşitli bilgilendirme broşürleri dağıttı. Daha sonra Dörtyol kavşağında bulunan yaya geçidinde il protokolü ve vatandaşlar, farkındalık oluşturmak için geçiş gerçekleştirdi.


Etkinlikle ilgili konuşan Vali Kadir Ekinci, "İnsanın can güvenliği bizim için olmazsa olmazdır. Her şeyin başında çocuklarımızın, büyüklerimizin, 7'den 70'e herkesin gündelik hayatında karşılaşabileceği ve ne yazık ki üzüntüyle, gözyaşıyla neticelenebilecek bir konu üzerinde hassasiyetle durmaya çalışıyoruz. Bu aynı zamanda medeniyette geldiğimiz noktanın bir ifadesidir. Dolayısıyla tüm şoför kardeşlerimizin konuya hassasiyet göstermesini rica ediyorum"dedi.


Öte yandan, trafik ekiplerince 'Önce Yaya' uygulamalarında yapılan kontrollerde kural ihlali yaptıkları tespit edilen 47 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı belirtildi. - BİNGÖL

Yaya Geçidi, Dörtyol, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:54 Kaynak: İHA
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