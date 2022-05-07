Bingöl'de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması - Son Dakika
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Bingöl'de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması

07.05.2022 12:24
Bingöl'de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması

Bingöl'de polis ve jandarma ekiplerince 7-13 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.

Bingöl'de polis ve jandarma ekiplerince 7-13 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.

Vali Yardımcısı Fatih Kaya, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, Dörtyol Kavşağı'ndaki uygulamaya katılarak yayalara bilgi verdi, broşür dağıttı.

Araçlar durdurularak vatandaşların yolun karşısına güvenli geçişinin sağlandığı uygulamada, emniyet kemeri kontrolü yapıldı, sürücülere, yaya geçitlerindeki vatandaşlara yol vermeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

Jandarma ve polis ekipleri tarafından Dörtyol Kavşağı'nda kurulan stantlarda vatandaşlara bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Vali Yardımcı Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda düzenlendikleri etkinlikte yayaların güvenliği için bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Yayalara eğitimler verileceğini aktan Kaya, "Polislerimiz, jandarmalarımız okullarda trafik konusunda eğitimler verecek. Toplumumuzu, Bingöl'ümüzü trafik konusunda daha fazla bilinçlendirmeye çalışacağız." dedi.

Yedisu ilçesinde de Kaymakam Mehmet Kaya sürücülere broşür dağıttı, trafik kuralları ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

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Jandarma, Bingöl, Mayıs, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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