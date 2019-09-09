Son Dakika Haberleri: Bingöl'de yeni eğitim öğretim yılı başladı
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Bingöl'de yeni eğitim öğretim yılı başladı

28 dakika önce

Bingöl'de 2019-2020 eğitim öğretim yılının başla ması dolayısıyla tören düzenlendi.

Bingöl'de 2019-2020 eğitim öğretim yılının başla

ması dolayısıyla tören düzenlendi.Vali Kurtuluş Şişmantürk İlkokulunda gerçekleşen eğitim öğretim yılı programına katılan Bingöl Valisi Kadir Ekinci, öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı.

Sınıfları dolaşan Vali Ekinci, öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı.

Okul çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Vali Ekinci, il genelindeki 362 eğitim kurumunda 59 bin 431 öğrenci ile 3 bin 644 öğretmenin ders başı yaptığını söyledi.

Eğitim yılının açılışı nedeniyle bugün en mutlu gün olduğunu ve çocukların geleceği için bir kıvılcım olacağını kaydeden Vali Ekinci, şunları söyledi:

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim öğretim sezonlarında bilimin ve aklın ışığında öğretmenlerimizin rehberliğinde yeni bir döneme hazırlanacakları bir günü yaşıyoruz. Bugün bizim en mutlu olduğumuz gündür. Dolayısıyla çocuklarımızın geleceği için bir kıvılcım olacaktır. Tüm büyük yangınlar bir kıvılcımla başlar. Dolayısıyla geleceğin aydınlık yarınları bu kıvılcımla büyük bir yangına dönüşecek ve ülke sevdasıyla, milli ve manevi değerlere bağlı en büyük nesillerin yetişmesine vesile olacaktır"

Vali Ekinci, okulda görev yapan öğretmenlerle de bir araya gelerek, öğretmenlere önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Müdür Yardımcıları ile veliler katıldı.

Bingöl'de yeni eğitim öğretim yılı başladı

Ekinci, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:41 Kaynak: AA
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