Bingöl'de yerli tohum bereketi, fideler denendikçe talep artıyor

Bingöl Üniversitesi (BÜ) Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde üretilen domates tohumları başta olmak üzere diğer yerli tohumlardan elde edilen fidelere talep verim nedeniyle arttı, şimdiden 20 bin adet satış gerçekleşti.

BÜ Ziraat Fakültesi Bölümüne ait Bahçelievler Mahallesi Aşağı Çarşı mevkiinde bulunan Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde, yüzde 90'ı yerli tohumdan oluşan sebzelerin fidelerinin üretimi yapılıyor. 3 yıldır hizmet veren merkezde ilk yıl üretilen fidelerden sadece 2 bin 500 adeti toprakla buluştu. Toprakla buluşan fidelerin verimi artınca geçen sene 15 bin adet satış yapıldı, bu yıl ise şimdiden 20 bin satış rakamına ulaşıldı. Şuanda 40 bin adet üretim kapasitesi olan merkezde domates tohumları üretimi yapılırken, diğer fidelerin de yüzde 90'ının yerli olduğu, çevre köyler ve illerden toplanarak oluşturulduğu kaydedildi.

3 yıldır fide yetiştirdiklerini belirten Merkezin Müdürü Doç.Dr. Nusret Özbay, "Hem kendi personelimize hem de talep eden vatandaşlar gelip buradan fidelerini satın alabilirler. Fidelerimiz genellikle yerli tohumlardan elde ettiğimiz fideler. Sadece Bingöl'e ait değil Türkiye'nin çeşitli bölgelerine ait tohumlar da kullanıyoruz. Yüzde 90 oranında yerli tohum kullanıyoruz. Özellikle domates tohumlarını kendimiz üretiyoruz. Çevre köylerden hatta illerden topladığımız tohumlar var. Onları çoğaltıp fide olarak halkımıza sunuyoruz" dedi.

Talebin her yıl arttığını anımsatan Özbay, "İlk yıl biz burada 2 bin 500 fide satarken geçen sene 15 bin, bu yıl da 20 bini geçmiş durumdayız. Halkımız bizim fidelerimizi denedikçe artarak devam eden bir talep var. Hatta biz bazı ürünleri yok satıyoruz. 40 bin civarında bir üretim kapasitemiz var. Yine seralarımızda çıplak köklü fidelerimiz var. Halkımızdan talep eden olursa onu da aynı şekilde sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL