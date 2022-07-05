Bingöl merkeze bağlı kırsalda doğaya çıkan bir vatandaş, yaklaşık 1,5 metrelik siyah renkte olan iki yılanla karşılaştı. Yılanların birbirine sarılı şekilde ilerlediğini gören vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yılanlar, bir süre dans ettikten sonra otluk alanda gözden kayboldu. O anları görüntüleyen vatandaş, havaların ısınmasıyla benzer görüntülerin bölgede arttığını söyledi.

Kaynak: İHA

Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bingöl'de yılanların dansı böyle görüntülendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.