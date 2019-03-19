Bingöl'de Yılın Hekimi Bulut, Yılın Pratisyeni Cenan Oldu
18 dakika önce
Bingöl'den Dr. Aziz Bulut yılın hekimi, Dr. Ergün Cenan yılın pratisyeni ödülünü aldı.
Bingöl
'den Dr. Aziz Bulut yılın hekimi, Dr. Ergün Cenan yılın pratisyeni ödülünü aldı. Sağlık Bakanlığı
tarafından her yıl 14 Mart
Tıp Bayramında düzenlenen ödül töreninde Bingöl'e iki ödül geldi. 7 yıldır Bingöl Devlet Hastanesi
'nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Aziz Bulut yılın hekimi seçilirken, Aile Hekimi Dr. Ergün Cenan'da yılın pratisyeni ödülünü aldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen törende ödüller, 81 ilde bir uzman doktor ve bir pratisyen hekime verildi. Ödüller verilirken yapılan başarılı ameliyat sayısı ile hasta memnuniyetinin göz önünde bulundurulduğu öğrenildi. - BİNGÖL
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:17 Kaynak: İHA
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