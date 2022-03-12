Yiyecek arayan tilki yerleşim yerine indi - Son Dakika
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Yiyecek arayan tilki yerleşim yerine indi

12.03.2022 11:18

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle aç kalan tilki, yerleşim yerinde yiyecek ararken görüntülendi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle aç kalan tilki, yerleşim yerinde yiyecek ararken görüntülendi.

Kar yağışı ve tipi sonucu beyaza bürünen Karlıova ilçesi Kanireş Mahallesi'ne kırsalda yiyecek bulamayan bir tilki indi.

Bir evin önünde gezinirken görüntülenen tilki, daha sonra gözden kayboldu.

Bu arada, ekiplerin ilçede kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı köy yollarını açma çalışması sürüyor.

Tır ve kamyonların geçişine izin verilmeyen Bingöl- Erzurum kara yolunda da kontrollü geçiş sağlanıyor.

Yiyecek arayan tilki yerleşim yerine indi
Yiyecek arayan tilki yerleşim yerine indi
Yiyecek arayan tilki yerleşim yerine indi

YORUMLAR
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Karlıova'da evler kara gömüldü Karlıova'da evler kara gömüldü Karlıova'da yoğun yağışla evler kara gömüldü Karlıova'da yoğun yağışla evler kara gömüldü

Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yiyecek arayan tilki yerleşim yerine indi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yiyecek arayan tilki yerleşim yerine indi - Son Dakika
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