Öğrencilerini sınava getiren İngilizce öğretmeni Mehmet Önalan, "1 yılın emeği var, umarım hepsi için verimli bir sınav olur." dedi.

Kaynak: AA

Bingöl Üniversitesi, Bingöl, TYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bingöl'de YKS heyecanı - Son Dakika

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