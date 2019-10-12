Son Dakika Haberleri: Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi 29 yaralı
Son Dakika Güncel Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi 29 yaralı

Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi 29 yaralı

48 dakika önce

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır 29 kişi yaralandı.

Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi 29 yaralı, System.String[]
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır 29 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Genç ilçesinde meydana geldi. Bingöl'den Diyarbakır'a yolcu taşıyan Fuat Korkutan'ın kullandığı 12 AGG 10 plakalı yolcu otobüsü, Doğanca köyü mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, otobüste bulanan 29 kişi yaralandı.Yaralılar, ihbar olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralıların 4'ünün sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.


- Gençbingöl
Diyarbakır, Doğanca, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:22 Kaynak: DHA
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