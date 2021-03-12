Diğer yaralılar Karlıova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kazada, otomobil sürücüsü ve otobüsteki 2 kişi yaralandı.

Sürücüleri henüz tespit edilemeyen 12 AAE 423 plakalı otobüs ile 24 AID 168 plakalı otomobil, Toktular köyü mevkisinde çarpıştı.

Bingöl 'ün Karlıova ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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