Bingöl'de Yolcu Otobüsüyle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 13 Yaralı
1 saat önce
Bingöl'de yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Bingöl
'de yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Has Bingöl Turizm'e ait Eşref Özer yönetimindeki 35 HCR 04 plakalı yolcu otobüsü, Bingöl- Elazığ
kara yolunun 6. kilometresindeki Topalan köyü mevkisinde karşı yönden gelen Nurullah Kandemir'in kullandığı 06 FM 2825 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan 22 yaşındaki Betül Kandemir yaşamını yitirdi.
Yaralanan 13 kişi, 112 Acil Servis
ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:52 Kaynak: AA
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