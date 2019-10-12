Son Dakika Haberleri: Bingöl'de yolcu taşıyan midibüs devrildi: 29 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de yolcu taşıyan midibüs devrildi: 29 yaralı

Bingöl'de yolcu taşıyan midibüs devrildi: 29 yaralı

8 dakika önce

- Bingöl'de yolcu taşıyan midibüs devrildi: 29 yaralıBİNGÖL - Bingöl'de yolcu taşıyan midibüs devrildi, 4'ü ağır 29 kişi yaralandı.

- Bingöl'de yolcu taşıyan midibüs devrildi: 29 yaralı

BİNGÖL - Bingöl'de yolcu taşıyan midibüs devrildi, 4'ü ağır 29 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl'ün Genç ilçesi Doğanca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fuat Korkutan idaresindeki 12 AGG 10 plakalı midibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yoldan çıkıp devrildi.

Kazada araçta bulunan 29 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye,jandarma, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Araçtan çıkartılan yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 4'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Midibüsün Erzurum'dan, Diyarbakır'a yolcu taşıdığı bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Bingöl'de yolcu taşıyan midibüs devrildi: 29 yaralı

Doğanca, Bingöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bağcılar'da bir apartmanın çatısı alev alev yandı
Alkollü sürücü, otobüs durağına daldı: 3 kadın hayatını kaybetti Eski eşini satırla yaralayan saldırgana mahalleliden dayak Tarkan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde yaptığı paylaşıma tepki yağdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 20:07:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de yolcu taşıyan midibüs devrildi: 29 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]