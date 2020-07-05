Bingöl'de Yukarı ve Aşağı Kaleköy barajlarının açılışı gerçekleştirildi

Kaleköy barajlarının açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi

BİNGÖL - Bingöl'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından işletmeye alınan Yukarı ve Aşağı Kaleköy barajlarının açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferansla katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından işletmeye alınan Hidroelektrik Santral açılışları gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılım sağladığı, 52 baraj ve HES'in işletmeye alınma töreni Bingöl'ün yanı sıra Tokat, Ardahan ve Siirt'te gerçekleştirildi. Bu kapsamda Bingöl'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, ilk önce İl Müftülük binasında Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanları, Elektrik Dağıtım şirketi, Doğalgaz dağıtım şirketi, Esnaf odası, Organize sanayi bölgesi ve Muhtarlar derneği temsilcileri ile bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Aşağı Kaleköy tören alanına hareket eden heyet, burada açılışı gerçekleştirdi.

Yukarı Kaleköy ve Aşağı Kaleköy Barajı ve HES'in suyun gücünü, sanayiye, hanelere, günlük hayatın kullanımına katkı sunacağı aktarıldı. Yukarı Kaleköy barajında 199,4 megavat kurulu güçle üretim yapılacağı,Aşağı Kaleköy barajında ise rakamın 189,02 megavat olacağı kaydedildi.

Programda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yardımcısı Abdullah Tancan, "Bingöl'de bulunan Aşağı Kaleköy Barajı ve HES Projesi ve Yukarı Kaleköy Barajı ve HES Projesi santrallerimizin yılda 2.7 milyar kilovat üretim kapasitesi söz konusu. Santraller yapılırken yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlandı. Şuanda da işletme ağında 300 kişi çalışıyor durumda. Bu santralin özelliklerinden biriside silindir ile sıkıştırma anında Dünya birincisi ödülüne sahip olmasıdır. Her 2 santralimizin de ülkemize, vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Açılış töreninin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, "Bugün Bingöl'ümüz için çok önemli 2 yatırımın açılışını gerçekleştirdik. Bu 2 baraj sadece ilimiz için, bölgemiz için değil ülkemiz için çok çok kıymetli bir yatırımdır. Türkiye üretiminin yüzde 1'den fazlasını inşallah bu 2 baraj tek başına gerçekleştirecek. 1 Milyon civarında hanenin de enerji ihtiyacını karşılamış olacak ve ülkemizin kalkınmasına büyük bir güç verecek inşallah. Yüzyıllarca boş yere akıp duran suyumuz böylece ülkemize katma değer katmış olacak. Her yıl yaklaşık 1 Milyar TL ülkemize katma değer katmış olacak. Üstelik bunlar milli bütçeden değil, kamu özel işbirliği dediğimiz modelle sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm dünyaya örnek olabilecek bir modelle geliştirildi. Bu yatırımlar ayrıca çevreci yatırımlardır. Fosil yakıtlar dediğimiz yakıtların yerine yenilenebilir enerji yakıtı dolayısıyla bu yönüyle de çevremize büyük katkıda bulunacak ve ülkemizin karbon salınımını düşürecek. Daha temiz bir şekilde enerji ihtiyacını karşılayacak. Diğer taraftan bakarsak Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke idi ama yapılan bu dev eserler dışa bağımlılığımızı da azaltmış oluyor. Enerji kaynağımızı artık yerli enerji ile karşılıyoruz çok şükür. Ayrıca bu dev eserlerin kazandırıldığı dönem aynı zamanda bölgemizde terörün azaldığı, güvenliğin pekiştiği bir dönem. İnşallah bu huzur ortamında yeni yeni hem kamu hem de özel sektör yatırımları ile Bingöl'ümüzün ve Bölgemizin kalkınması devam edecektir"ifadelerini kullandı.