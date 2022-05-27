Bingöl'de 'Yunuslar', 24 yıl cezası bulunan şahsı yakaladı - Son Dakika
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Bingöl'de 'Yunuslar', 24 yıl cezası bulunan şahsı yakaladı

27.05.2022 10:31
Bingöl'de 'Yunuslar', 24 yıl cezası bulunan şahsı yakaladı

Bingöl'de kısa bir önce göreve başlayan Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), 24 yıl cezası bulunan ve başkasına ait kimlik bilgilerini ibraz ettiği anlaşılan bir şahsı yakaladı.

Bingöl'de kısa bir önce göreve başlayan Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), 24 yıl cezası bulunan ve başkasına ait kimlik bilgilerini ibraz ettiği anlaşılan bir şahsı yakaladı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve kısa bir önce göreve başlayan Yunuslar, 24 yıl cezası bulunan şahsı yakaladı. Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen olaylara daha etkin, hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesi, önleyici polislik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve meydana gelen olay sonrası olayın aydınlatılması, faillerin yakalanması amacıyla ilimiz genelinde büyük gayret ve duyarlılıkla görevlerini sürdüren Motosikletli Polis Timlerince (Yunuslar), durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç üzerinde yapılan kontrollerde başkasına ait kimlik bilgilerini ibraz ettiği anlaşılan bir şahsın toplamda 24 yıl 1 ay 10 gün kesilmiş cezasının olduğu tespit edilmiş, emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Ayrıca aynı araçta bulunan başka bir şahsın üzerinden 27,84 gram narkotik madde ele geçirilmiştir" denildi. - BİNGÖL

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Kaynak: İHA

Motosikletli Polis Timleri, Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de 'Yunuslar', 24 yıl cezası bulunan şahsı yakaladı - Son Dakika


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