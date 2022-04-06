Bingöl'de 'Yunuslar' göreve başladı - Son Dakika
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Bingöl'de 'Yunuslar' göreve başladı

06.04.2022 12:31
Bingöl'de 'Yunuslar' göreve başladı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'nin (Yunuslar) kentte göreve başladığını bildirdi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'nin (Yunuslar) kentte göreve başladığını bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği (Yunuslar), ilimiz genelinde faaliyetlerine başlamışlardır. İlimizde meydana gelen olaylara daha etkin-hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesi, önleyici polislik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve meydana gelen olay sonrası olayın aydınlatılması - faillerin yakalanması amacıyla İlimiz genelinde Motosikletli Polis Timlerimiz büyük gayret ve duyarlılıkla görevlerini sürdüreceklerdir" denildi. - BİNGÖL

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Motosikletli Polis Timleri, Emniyet Müdürlüğü, Bingöl, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de 'Yunuslar' göreve başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de 'Yunuslar' göreve başladı - Son Dakika
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