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Bingöl'de yurtta kalan kız öğrenciler taciz isyanı başlattı: Devlet bizi korusun - Son Dakika

Bingöl'de yurtta kalan kız öğrenciler taciz isyanı başlattı: Devlet bizi korusun

07.12.2021 09:27

Bingöl'de KYK kız yurduna erkeklerin girdiğini ve tacize uğradıklarını öne süren öğrenciler, gece saatlerinde eylem düzenledi. Olay yerine emniyet ekipleri gönderildi. Edinilen bilgiye göre yurtta 5 gün önce bir öğrenci intihar etmişti.

Bingöl'de Pir Ali Bey KYK Kız Yurdu'nda öğrenciler gece saatlerinde eylem düzenledi.

Öğrenciler yurda yabancı kişilerin girdiğini ve yakın zamanda 2 erkeğin yurda girip kız öğrencileri taciz ettiğini öne sürdü ve güvenlik zafiyetlerine tepki gösterdi.

Yuhalamalar ve ıslıklarla yurt yönetiminin protesto edildiği eyleme güvenlik güçleri gönderildi.

"DEVLET BİZİ KORUSUN"

Öğrencilerden yapılan açıklamada, "Son zamanlarda yaşanan intihar, bıçaklanma, taciz gibi akılalmaz olaylarla karşı karşıya can güvenliğimiz yok. Gece uyurken kapılarımıza arkadan destek vererek kendimizi korumaya çalışıyoruz. Kimse yardım etmiyor. Güvenlik yetersiz ve umursamaz. Endişe duyuyoruz. Devletimizden bizi korumalarını talep ediyoruz" denildi.

İNTİHAR YAŞANMIŞTI

Yerel basına yansıyan haberlere göre yurtta 5 gün önce intihar yaşanmıştı. Bingöl Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 1'inci sınıf öğrencisi Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 20 yaşındaki Ş.T isimli genç, gece yarısı not bırakarak yurdun dördüncü katından atlayıp intihar etmişti.

Bingöl'de yurtta kalan kız öğrenciler taciz isyanı başlattı: Devlet bizi korusun

Bingöl, Taciz, Kyk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de yurtta kalan kız öğrenciler taciz isyanı başlattı: Devlet bizi korusun - Son Dakika


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